Elazığ’da uyuşturucu operasyonu: Metamfetamin araç hortumunun içinden çıktı!

Kentte polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. İki şüpheli ise, adli kontrolle serbest bırakıldı.

Elazığ’da uyuşturucu operasyonu: Metamfetamin araç hortumunun içinden çıktı!
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DHA
Yayınlanma: 22.11.2024 - 15:12

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 1 şüpheli araç durduruldu.

Araçta narkotik köpeği ile yapılan aramada, motor kaputu içindeki havalandırma ızgarasının altında bulunan hortumun içerisine gizlenmiş 225 gram metamfetamin ele geçirildi.

Ekiplerin kent merkezinde düzenlediği başka bir operasyonda da, 4 parça halinde 27 gram metamfetamin, 6 parça halinde 277 gram sentetik uyuşturucu, 10 gram esrar, 308 sentetik ecza, 1 hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 310 lira ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 4’ü, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden 8’i hakkında da ‘uyuşturucu madde kullanmak’ suçundan adli işlem yapılırken, 2 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.


Etiketler: #Elazığ #Operasyon #narkotik #uyuşturucu

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