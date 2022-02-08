Elektriğe yapılan yüzde 127 zamdan sonra yurttaşlar sokakta

08 Şubat 2022 Salı, 04:00

Türkiye’deki ekonomik kriz derinleşiyor. Elektriğe yapılan yüzde 127 zam oranının ardından yüksek faturalarla karşılaşan yurttaşlar hükümeti protesto etmeye devam diyor. İzmir, İstanbul, Diyarbakır ve Bitlis’de sokağa çıkan binlerce kişi, elektrik zammına faturaları ateşe vererek tepki gösterdi.

İstanbul’un Sultangazi ilçesinde yapılan yürüyüşte elektriğe yapılan zamlar, son dönemde gelen yüksek elektrik faturaları ve hayat pahalılığı protesto edildi. Yürüyüş yararak sloganlar atan gruba, mahalle sakinleri de evlerinin camlarından tencere-tava çalarak destek verdi. Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde PTT binası önünde toplanan çok sayıda kişi, Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (DEDAŞ) Silvan binasına doğru yürüdü. Açıklamanın olduğu kaymakamlık binası önünde yurttaşlar, “Tayyip istifa”, “DEDAŞ istifa” sloganı attı. Bitlis’in Tatvan ilçesinde elektrik ve doğalgaz zamlarını protesto eden yurttaşlar faturalarını yaktı.

"ÜRETİM YARA ALACAK"

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanı Tuncay Yıldırım, sanayi şehri Gaziantep’te elektrik tariflerine yapılan zamların işletmeler üzerinde oluşturduğu maliyet baskısını artırarak ticari faaliyetlerin sürdürülebilirliğini tehdit ettiğine dikkat çekti. Elektrik zamlarının işletmelerin maliyet kalemlerinde kabul edilebilir sınırları aştığını ifade eden Yıldırım, “Elektrik tarifelerine yapılan zam kabul edilebilir sınırları aştı. Tüm sektörlerdeki işletmelerimiz elektrik maliyetlerini karşılayamaz duruma geldi. Bir işletmenin en büyük maliyet kalemine dönüşen elektrik faturaları tüketici fiyatlarına yansımaya başlayacak. İşletmelerimiz kepenk kapatmak durumda kalacak. Önlem alınmazsa üretim, istihdam ve dolayısıyla ekonomi büyük yara alacak” dedi.