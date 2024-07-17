Elektrik akıma kapılan 17 yaşındaki işçi hayatını kaybetti
Elazığ’da bir inşaatın şantiyesinde elektrik akımına kapılan işçi, hayatını kaybetti.
Güney Çevre Yolu altında bulunan bir inşaatın şantiyesinde 17 yaşındaki Mehmet Emin Doğan, çalıştığı sırada elektrik akımına kapıldı. Olayı gören diğer işçiler, elektriği keserek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
Hastaneye kaldırılan Doğan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Fırat Üniversitesi Hastanesi’nde otopsisi yapılan Doğan, defnedilmek üzere Adıyaman’ın Kahta ilçesine gönderildi.
Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme yaptı.
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