Elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde 23 gün önce elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 19.08.2023 - 13:08
Elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti
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Mersin'in Tarsus ilçesi Bolatlı Mahallesi'nde iddiaya göre, Yusuf Bağlan adlı çocuk 23 gün önce bilinmeyen bir sebeple elektrik akımına kapıldı.

Ağır yaralanan çocuk olay yerine gelen 112 Acil Servisi'nin yaptığı ilk müdahalenin ardından Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bağlan, daha sonra Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan talihsiz çocuk kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


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