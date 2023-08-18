AKP’li belediye kadınlara özel tur düzenledi! Erkek çocukların gelmesi yasak
AKP’li Bağcılar Belediyesi kadınlar için özel deniz turu düzenleyeceğini duyurdu. Tura erkek çocukların gelmesi yasaklandı.
İktidar, gerici dayatmalarına her geçen gün bir yenisini eklerken İstanbul’daki AKP’li Bağcılar Belediyesi ise yine tepki çekecek bir adım attı. Bağcılar Belediyesi sosyal medya hesaplarından yaptığı “Denizin Keyfini Çıkarmaya Hazır Mısınız? Haydi Â-lâ Şile Kadınlar Plajına” başlıklı duyuruda “kadınlara özel” deniz turu düzenlediğini açıkladı.
Duyuruda, Şile’de kadınlar plajına gezi düzenleneceği, katılımın 14-65 yaş arası ile sınırlı olduğu ve erkek çocukların kabul edilmeyeceği belirtildi.
‘ERKEK ÇOCUK KABUL EDİLMEYECEK’
Belediyenin Instagram hesabı üzerinden yapılan açıklamada, “Programımıza 'Erkek Çocuk' kabul edilmeyecektir” denildi.
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