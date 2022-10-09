Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Adıyaman'ın Besni ilçesinde elektrik direğine çıkıp akıma kapılan elektrik ustası Ertan Emiroğlu (29) hayatını kaybetti.

DHA
09 Ekim 2022 Pazar, 15:14
Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde bahçe sulamasında kullanılan sondaj dinamosunu elektriğe bağlamak isteyen Ertan Emiroğlu, elektrik direğine çıktı.

Bir süre sonra akıma kapılan Emiroğlu, dengesini kaybederek yere düştü.

Durumu fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Sağlık görevlilerince Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Emiroğlu hayatını kaybetti.

Evli ve 2 çocuk babası Emiroğlu'nun cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga konuldu. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.


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