Hastanede panik anları... Elektrik kabloları yandı, hastalar tahliye edildi!

Marmaris Devlet Hastanesi’nin eczane bölümünde elektrik kablolarının tutuşması ile çıkan yangın söndürülürken, tedbir amaçlı içerideki hastalar ve personel tahliye edildi.

Hastanede panik anları... Elektrik kabloları yandı, hastalar tahliye edildi!
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İHA
Yayınlanma: 03.03.2025 - 15:42

Edinilen bilgiye göre, Marmaris Devlet Hastanesi’nin eczane kısımlarında elektrik kablolarının yanmasıyla ortaya çıkan duman panik oluşturdu.

Yapılan ihbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Marmaris İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi.

HASTALAR TAHLİYE EDİLDİ

Hastane hemen ekiplerce tedbir amaçlı tahliye edildi. Teknik ekipler ve itfaiye ekipleri sorunu çözmek için çalışma başlattı.

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya da hastaneye gelerek olayla ilgili bilgi aldı. Hastaneye bir süre hasta sevkinin sağlanmayacağı öğrenildi.


Etiketler: #Marmaris #Devlet hastanesi #Tahliye

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