Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı (23 Eylül 2022)

23 Eylül 2022 Cuma, 10:33

Günlük bazda dün 870 bin 429 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 882 bin 54 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26,8 ile doğalgaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 23,4 ile ithal kömür ve yüzde 13 ile rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, dün 7 bin 284 megavatsaat elektrik ihracatı, 18 bin 910 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.