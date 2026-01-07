Elektrik indirimi için ‘ölmesi’ gerektiği söylenmişti: Terörle mücadele gazisi hakkını mahkemede arayacak

Uzun yıllar terörle mücadele operasyonlarında görev alan 53 yaşındaki Şafak Mert, çatışmalarda malul oldu, 3713 sayılı terörle mücadele kanunu kapsamında gazi unvanı aldı. Emekli Yarbay olan Mert, geçtiğimiz aylarda Ankara’da yeni bir eve taşınarak gazilere sağlanan yüzde 40’lık elektrik indirimini sürdürmek için Enerjisa elektrik dağıtım şirketine başvurdu. Fakat, yazılı olarak bu indirimin kapsamında olmadığı belirtildi, sözlü olarak ise “Bu indirimden sen faydalanamıyorsun ama ölürsen ailen ve çocukların faydalanabilir” yanıtını aldı.

‘MSB VE AİLE BAKANLIĞI ARADI AMA SONUÇ YOK’

Gazetemizin geçtiğimiz ay kamuoyuyla paylaştığı bu gelişmelerin ardından Şafak Mert’i hem gazi haklarından sorumlu olan Aile Bakanlığı hem de Millî Savunma Bakanlığı (MSB) yetkilileri aradı. Mert, “MSB’den bir albay ‘Konuyla ilgileneceğiz’ dedi ama hiçbir geri dönüş olmadı. Aile Bakanlığından arayan kişi de aynısını söyledi fakat sonuca dair bir emare bile yok” ifadelerini kullandı. Mert öte yandan, kamuda çalışan bir arkadaşının kendisiyle iletişime geçtiğini, “Şafak, indirime yeniden başvurursan bu sefer onaylanacak” dediğini aktardı.

‘BU İŞ HUKUK YOLUYLA ÇÖZÜLECEK’

Mert buna karşılık, “Böyle bir şeyi kabul etmem mümkün değil. Ben indirim için müracaatımı yaptım ama onlar bana yazılı olarak 3713 sayılı terörle mücadele kanunu kapsamındaki gazilere bu indirimi yapmayacaklarını bildirdi. Şimdi, ‘Gel, hiçbir şey olmamış gibi davranalım’ diyemezler” sözlerini sarf etti. Bundan sonra hakkını mahkemelerde arayacağını belirten Şafak Mert, “Kanunun bana verdiği bir hak kullandırılmadı. Bu, açık ve net bir hak ihlali olarak kayıtlara geçti. Artık bu iş hukuk yoluyla çözülecek” dedi. Mert, bu hak arayışının kendisi için değil, yürüyemeyen, evinden çıkamayan gaziler için olduğunu aktardı.