Elektrik krizine yol açmışlardı: Cengiz çalıp Kolin oynamış

09 Şubat 2022 Çarşamba, 08:49

Elektrik dağıtım işinin 2013 yılında 21 bölgeye bölerek özelleştirilmesi, birçok sorunu beraberinde getirdi. Şirketlerin kar hırsı yurttaşların cebini yakarken denetimsizlik, uzun süreli elektrik kesintilerini adeta olağan hale getirdi.

Isparta’da 3 Şubat’ta başlayan yoğun kar yağışı ile çöken elektrik dağıtım sistemi de denetimsizliğin yol açabileceği felaketlerin bir örneğini oluşturdu. Isparta’da elektrik dağıtımından sorumlu Akdeniz Elektrik Dağıtım Şirketi’nin felaketten yalnızca üç gün önce, “Planlı Bakım Hizmetleri” anlaşması sağladığı açığa çıktı.

HER TAŞIN ALTINDAN CENGİZ ÇIKIYOR

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; şirketin, “Planlı Bakım Hizmetleri” adı altındaki ihalesi, 27 Ocak’ta gerçekleştirildi. İhale kapsamında enerji nakil hatları, dağıtım ve trafo merkezlerinde ikinci seviye planlı bakım işleri yapılacağı belirtildi. İşlerin yapılacağı kentler ise Antalya, Isparta ve Burdur olarak sıralandı.

İhale kapsamında, Isparta’daki elektrik kesintilerinden yalnızca üç gün önce iki şirketle anlaşma sağlandı. Buna göre, 30 Ocak’ta ortakları arasında Mehmet Cengiz'in kızı Zeynep Cengiz Şekeralp'in de bulunduğu BEDA Enerji Dağıtım Şirketi ile 16 milyon 674 bin TL’lik, “Birinci seviye bakım”, Hipar Adi Ortaklığı’yla ise 51 milyon 515 bin TL’lik “İkinci seviye bakım” sözleşmesi imzalandı. Toplam ihale bedeli ise 68 milyon TL oldu. Cengiz ve Kolin ortaklığına ait Akdeniz Dağıtım A.Ş’nin bakım anlaşması yaptığı şirketlerin Cengiz ve Kolin ile bağlantılı olması dikkati çekti.

Hipar Adi Ortaklığı’nın yönetim kurulunda Ahmet Cengiz yer alıyor. Sektörde, “Kolin grubunun ikinci kuşak üyesi” olarak bilinen Devrim Koloğlu da şirketin yönetim kurulunda yer alıyor. BEDA Enerji’nin yönetiminde de bilindik isimler yer alıyor. Şirketin çatı yönetiminde Naci Koloğlu ve Mehmet Cengiz bulunuyor.