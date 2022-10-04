Trafik kazasıyla ortaya çıktı: Hem korktular hem kayda aldılar
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir trafik kazasında aracın elektrik panosuna çarpması şaşkına çeviren bir manzaranın ortaya çıkmasına neden oldu. Ekipler olayı 'İlk kez böyle bir şeyle karşılaştık' diyerek açıkladı.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçe merkezindeki Dulkadiroğlu Caddesi’nde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırıma çıkarak elektrik panosuna ve bir iş yerine çarparak durabildi.
PANOYU AÇINCA ŞAŞKINA DÖNDÜLER
Sabah saatlerinde elektrik panosundaki hasarı gidermek için ekipler devreye girerken iş yeri sahibi de kırılan camlarını ve vitrinini tamire başladı. Hasarı gidermek için elektrik panosunun kapağını açan elektrik arıza ekipleri, gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Ekipler, panonun içinde; ne zaman girdiği bilinmeyen bir kedinin adeta mumyalanmış gibi iskeleti ile karşılaştı. Kedinin iskeleti panodan çıkarılarak arıza giderildi.
"İLK KEZ BÖYLE BİR MANZARAYLA KARŞILAŞTIM"
Kedi iskeletini gören esnaftan Murat Dumlupınar, ilk kez böyle bir manzara ile karşılaştığını söyledi.
Kedi iskeletinin, ne kadar zamandır elektrik panosunun içinde olduğunun bilinmediğini aktaran Dumlupınar, “Dün akşam saatlerinde bir araç bu iş yerine girmiş. Trafoyu da devirmiş. Trafonun içinden de bu kedi iskeleti çıkmış. Yanmış vaziyette. Arka tarafta bir boşluk var oradan girmiş herhalde” dedi.
Caddeden geçerken gördüğü kedi iskeletini cep telefonu ile çeken bir yurttaş da, “Yanmış. Trafoya girmiş. İskeleti kalmış. Ben de onu kameraya çekiyorum” dedi.
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