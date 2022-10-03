Obez kedi 'mide botoksu' ile zayıfladı
Aydın'da 8 kilo 480 gram ağırlığındaki kedi, insanlara uygulanan "mide botoksu" yöntemiyle, 4 ayda 1 kilo 640 gram verdi.
Efeler ilçesinde bir firmanın depo sorumlusu olarak çalışan 39 yaşındaki Serhat Pekaydın, 2 yıl önce sokaktan sahiplenip "Oscar" adını verdiği kediyi, kilo sorunu nedeniyle veteriner hekim Burak Antakyalıoğlu'nun kliniğine götürdü.
Mide botoksunu neden biz yapmayalım diye araştırdım. Daha önce (kedilere) uygulayan kimse olmamış. Uygun doz için uzun çalışmalar yaptım. Dozaj ayarlamasını yaptıktan sonra Oscar'da denedik. Gayet güzel sonuçlar almaya başladık."
Serhat Pekaydın, mide botoksunun başarılı sonuç verdiğini belirterek Antakyalıoğlu'na teşekkür etti.
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