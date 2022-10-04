Yaşayan en uzun evcil kedi unvanı el değiştirdi
Yaşayan en uzun boylu evcil kedi unvanı el değiştirdi. Fenrir adlı Savannah cinsi kedi, 47,83 santimetrelik boyuyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Sahibi William John Powers, Fenrir'in oyun oynamayı ve etrafta koşuşturmayı çok sevdiğini söyledi.
Vahşi bir kedi türü olan Afrika Servali'yle yerel bir Afrika evcil kedisinin çiftleşmesi sonucu ortaya çıkan Savannah cinsi 1980'lerin sonlarından beri kediseverler tarafından evlerde besleniyor.
Rekorun eski sahibi, Fenrir'in abisi Arcturus'a aitti. 2016'da Arcturus'un, 48,4 santimetrelik boyuyla bu unvanı kazandığı açıklanmıştı. Yaşadığı evde 2017'de çıkan yangında Arcturus hayatını kaybetti.
Independent Türkçe'nin haberine göre; kedinin sahibi William John Powers bunun ardından Arcturs'un ebeveynlerinin 2019'da doğurduğu iki erkek kediyi de sahiplendi.
"Bazen insanlar Fenrir'i görünce onun bir panter veya puma olduğunu sanıyor" diyen Powers, iki yıl 10 aylık kedinin, kardeşinin boyunu geçebileceğini ve "gelmiş geçmiş en uzun evcil kedi" unvanını alabileceğini düşünüyor.
KEDİ BARINAĞI İŞLETİYOR
ABD'nin Michigan eyaletinde yaşayan Powers, Fenrir'i Arcturus için hazırladığı diyetle beslediğini ve bu sonucun şaşırtıcı olmadığını söyledi.
Asıl mesleği doktorluk olan Powers, aynı zamanda kedi barınağı işletiyor. Powers, Fenrir'in rekorunu yaşadığını yerdeki kedilere bağış toplanması için yararlanmayı düşündüğünü belirtti.
2017'deki yangında hayatını kaybeden Maine Coon cinsi Cygnus da "yaşayan en uzun kuyruklu evcil kedi" rekoruna sahipti. Cygnus'un kuyruğunun uzunluğu 44,66 santimetreydi. Cygnus'un kardeşi Altair ise 40,83 santimetrelik kuyruğuyla "yaşayan en uzun kuyruklu evcil kedi" rekorunun yeni sahibi.
Powder, "Fenrir ve Altair'in, ölen kardeşleri Arcturus ve Cygnus'un mirasına sahip çıkmalarını bütün samimiyetimle umut ediyorum" dedi.
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