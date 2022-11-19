Elektrik trafosu 4 yaşındaki çocuğun yüzünde patladı

19 Kasım 2022 Cumartesi, 11:02

Esenyurt Battalgazi Mahallesi’nde 18 Kasım Cuma akşam saatlerinde, Çınar S. isimli 4 yaşındaki çocuk elindeki çatalı binanın önündeki elektrik trafosuna soktu. O sırada trafoda patlama meydana geldi.

VÜCUDUNDA YANIKLAR OLUŞTU

Patlamanın içinde kalan küçük çocuk şok içinde etrafa koşturdu. Çevredeki yurttaşlar ve çocuğun ailesi, vücudunda yanıklar oluşan çocuğun yüzünü ve ellerini suyla yıkadı. Daha sonra aile çocuğu yoldan geçen bir arabaya bindirerek hastaneye götürdü.

BİNALARIN ELEKTRİKLERİ TAMAMEN KESİLDİ



İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve elektrik ekipleri sevk edildi. Ekipler, patlamanın yaşandığı trafoyu tamir ederek çevresine emniyet şeridi çekti. Olay sonrasında ise sokakta bulunan bazı binaların elektrikleri tamamen kesildi.

"YÜZÜ, SAÇI HEP SİYAH OLMUŞ"

Esenyurt Battalgazi Mahallesi’nde 4 yaşındaki Çınar S.’nin elindeki çatalı trafoya soktuğu ve trafonun patladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, küçük çocuğun elindeki çatalı trafoya soktuğu, kısa süre sonra trafoda patlama meydana geldiği, çocuğun etrafa koşturduğu görülüyor.

O sırada çevredekilerin ve çocuğun ailesinin yardıma geldiği, küçük çocuğun vücudunu suyla yıkadıkları kameralara yansıyor. Olay sonrasında anne ve babanın feryat ederek etrafa koşturdukları ve babanın küçük çocuğu kucaklayıp oradan uzaklaştığı görülüyor.

Olayın yaşandığı anı gördüğünü ifade eden Mahmud Şamiye, “Bir ses geldi. Hemen dışarı çıktık. Baktık çocuğun elinde çatal. Trafoya sokmuş. Elinde patlamış. Anne ve babası geldi. Sonra bizim dükkana geldiler. Su istediler. Döktüm biraz. Yüzü, saçı hep siyah olmuş. Derisi soyulmuş. Hastaneye yoğun bakıma götürmüşler. Elektriği kestiler. Tamir yapıyorlar” dedi.