Bunu da gördün Türkiye! Boş su kuyusuna 600 lira elektrik faturası geldi

12 Şubat 2022 Cumartesi, 17:52

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Ereğli’nin Yeniköy bölgesinde çiftçilerle bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi. Yoğun kar yağışı altında sorunlarını CHP Milletvekili Gürer’e anlatan çiftçiler, artan girdi maliyetleri nedeniyle üretim yapamayacak duruma geldiklerini söyledi.

Boş olan sulama suyu kuyusuna 600 lira elektrik faturası geldiğinden yakınan bir çiftçi ise 2 ay sonra sulama döneminde ne kadar fatura geleceğini tahmin bile etmek istemediğini belirtti.

GÜRER, KAR YAĞIŞI ALTINDA ÇİFTÇİLERİN SORUNLARINI DİNLEDİ

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Ereğli ilçesi bağlı Yeniköy bölgesinde çiftçilerle bir araya geldi. Yoğun kar yağışı altında köye ulaşan Gürer’e CHP Ereğli İlçe Başkanı Veysel Gönülal ve partililer de eşlik etti.

"GÜBRESİZ EKİM YAPIYORUZ"

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’e yaşadığı sorunları anlatan Yeniköylü çiftçi Salim Ulucan gübre ve tohum fiyatlarının aşırı derecede artması nedeniyle bu yıl ekim gerektiği kadar yapamadıklarından yakındı. Ekim yaptıkları tarlalara gübre atamadıklarını ifade eden Sami Ulucan, giderlerin gelirleri kurtarmadığını belirtti.

"BOŞ SU KUYUSUNA 600 LİRA ELEKTRİK FATURASI GELDİ"

Boş olan sulama suyu kuyusuna 600 lira tutarında elektrik faturası geldiğini anlatan Salim Ulucan, “İki ay sonra sulama sezonu başlayacak; o zaman ne kadar fatura gelecek tahmin bile etmek istemiyorum, çok korkuyorum” diyerek artan elektrik maliyetlerine tepki gösterdi.

"HAYVANCILIK DA ZORLAŞTI"

Diğer yandan da hayvancılık yapmaya gayret gösterdiğini belirten Salim Ulucan, “Kar yapamıyoruz ama yapacak başka işimiz olmadığı için hayvancılık yapmaya devam ediyoruz. Yem fiyatları sürekli değişiyor. Dolara bağlı artış oluyor. Soya ekimini desteklemek, yemin hammaddesini üretmek bu kadar mı zor?” diye sordu.

"TMO’NUN ARPALARI BÜYÜK ÇİFTÇİKLERE GİDİYOR"

TMO’nun yurtdışından 4 liraya ithal etiği arpayı çiftçiye 2 liraya verdiğini anlatan Çiftçi Ulucan, aradaki farkın da çiftçinin cebinden çıktığına değinerek, “Hayvan sayısına göre arpa veriliyor. Büyük çiftlik sahipleri TMO’nun arpalarını bitiriyor” ifadelerini kullandı.

"ÇİFTÇİ TÜCCARIN İNSAFINA KALDI"

TMO’nun yerli çiftçiden hububat alımı yapmadığını da belirten çiftçi “TMO sadece taban fiyatını açıklıyor. Biz de tüccarın eline kalıyoruz. Tüccar ne derse o fiyata veriyoruz. Artık gençler de çiftçilik yapmıyor. Göç sorunu büyüyor” diye konuştu.

"PANCARIN TABAN FİYATI EN AZ 1000 LİRA OLMALIYDI"

Yeniköy’de bir zamanlar 70’e yakın üreticinin şekerpancarı ektiğini söyleyen bir başka çiftçi ise şu anda köye şekerpancarı eken çiftçi sayınının 10 civarında olduğuna dikkat çekerek, “Onlar da mecburiyetten ekiyor.420 lira olan taban fiyat desteklerle birlikte 875 liraya çıktı. Ama kurtarmıyor. Şekerpancarı taban fiyatının en az 1000 lira olması gerekiyor. Ayrıca girdi maliyetleri mutlaka düşürülmeli. Yoksa istediğiniz kadar taban fiyatını yükseltin çiftçi yine kar edemez” uyarısında bulundu.

GÜRER: “TÜRKİYE’DE TARIM DARBOĞAZDA”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise çiftçilerin feryadının aslında ülke genelindeki çiftçilerin ortak sesi olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Gittiğimiz he yerde aynı sorunlarla karşılaşıyoruz. Girdi maliyetlerinin yüksek olması, üreticinin ektiğinden kar edememesi gibi sorunlar çiftçiyi tarımdan uzaklaştırıyor. Türkiye’de ne yazık ki tarım ciddi bir darboğaza girmiş bulunuyor; Girdi maliyetleri düşmeden çiftçi mutlu olamayacak mutlaka bir çözü yolu bulunmalı. Şeker pancar için daha Mart sonu ekim yapılacak taban fiyat açıklandı ancak çiftçi bu taban fiyattaysa mutlu değil.”