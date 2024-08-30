Elektrikli bisiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı
Antalya’nın Manavgat ilçesinde elektrikli bisiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Aşağı Pazarcı Mahallesi 1068 Sokak'ta seyir halindeki İlker Temiz’in kullandığı 07 LKM 27 plakalı hafif ticari araç, 1073 sokaktan Zübeyde Hanım Caddesi istikametine gitmekte olan Alime Türkuçar’ın kullandığı elektrikli bisiklet ile çarpıştı.
Güvenlik kamerasına yansıyan kazada yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsü 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazaya karışan elektrikli bisiklet tescilsiz olduğu için trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi.
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