Elektrikte sübvansiyon kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Yayınlanma: 16.11.2024 - 00:28

Güncelleme: 16.11.2024 - 00:39

Camiler, cemevleri, ibadethaneler, dernekler, AFAD geçici barınma merkezleri şehit aileleri ve muharip/malul gaziler de düzenlemenin dışında tutulacak.

Tarımsal faaliyetler grubunda son kaynak limiti değiştirilmedi. Tarımsal faaliyetteki herhangi bir tüketici bu düzenlemeden etkilenmeyecek.

Düzenleme 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak.