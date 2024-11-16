Elektrikte sübvansiyon kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Tüketim grubuna göre, sübvansiyon kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre yıllık 5 bin kilovatsaat (kWh) tüketimi olan konut ve ticarethane aboneleri artık sübvansiyonlu elektrik kullanamayacak.

Elektrikte sübvansiyon kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.11.2024 - 00:28

Camiler, cemevleri, ibadethaneler, dernekler, AFAD geçici barınma merkezleri şehit aileleri ve muharip/malul gaziler de düzenlemenin dışında tutulacak.

Tarımsal faaliyetler grubunda son kaynak limiti değiştirilmedi. Tarımsal faaliyetteki herhangi bir tüketici bu düzenlemeden etkilenmeyecek.

Düzenleme 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak.


Etiketler: #ayrıntı #elektrik #sübvansiyon

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