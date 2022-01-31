Elektronik eşya, gıda, para, motosiklet... Sıra sıra girdi, ne bulursa çaldı
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bir hırsız, gece yarısı 8 iş yerinden 1 motosiklet, 3 dizüstü bilgisayar, 4 cep telefonu, kuru gıda ürünleri ile bir miktar para çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Şanlıurfa'nın Seyrantepe Mahallesi Maşuk Çarşısı'nda yan yana bulunan 8 iş yerine hırsız dadandı. İş yerlerinin camlarını kırarak içeri giren şüpheli, bazı iş yerlerinden ise eli boş çıktı.
Lokanta, züccaciye, market ve kasap gibi 8 iş yerine giren hırsız, 1 motosiklet, 3 dizüstü bilgisayar, 4 cep telefonu, kuru gıda ürünleri ile bir miktar para çaldı.
İş yerlerinden hırsızlık yapıldığını fark eden esnaf, durumu polise bildirdi. Bölgeye giden ekipler, hırsızlık şüphelisinin kimliğinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.
"BÖLGEDE IŞIKLANDIRMA VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILMALI"
Esnaf Mahmut Taşkıran, mağdur olduğunu, iş yerine giren hırsızın bilgisayar ile cep telefonlarını çaldığını belirterek, bölgede güvenlik önlemi ve ışıklandırma sisteminin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.
Bölgede sık sık hırsızlık yaşandığını aktaran çarşı sakinleri, bekçilerin bölgede görev yapmalarını istedi.
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