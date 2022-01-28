Evine hırsızlık için giren kişi tarafından öldürüldü

28 Ocak 2022 Cuma, 15:57

Akyazı ilçesi Batakköy Mahallesi'nde Erdem Özdemir'i dün görmeye gelen ağabeyi, kardeşini kanlar içerisinde buldu. İhbar üzerine adrese polis ve 112 Acil ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, ensesinden 2 kurşunla vurulan Erdem Özdemir'in öldüğünü belirledi. Özdemir'in cenazesi, otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Otopsi Merkezi'ne götürüldü.





TEKERLEK İZLERİ ELE VERDİ

Polis, bir çay ocağında garsonluk yapan Erdem Özdemir'in öldürülmesiyle ilgili soruşturma başlattı.

Evin içerisinde ve karla kaplı çevresinde izlere bakılarak deliller toplandı. Evden eşyaların çalındığını ve karlar üzerinde 3 tekerlekli bisiklet izlerini tespit eden polis, cinayeti işlediği belirlenen, aynı mahallede yaşayan Ö.K. ile bisikletiyle eşyaları taşıyan A.B.'yi gözaltına aldı. Ö.K.'nin hırsızlık amacıyla eve girdiği, gelen Özdemir ile karşılaşınca da cinayeti işlediği tespit edildi.

Erdem Özdemir'in cenazesi ise bugün Batakköy Camisi'nde cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası aile mezarlığında toprağa verildi.



