Milano Başkonsolosluğu, İtalyan vatandaşlarını Türkiye Diyanet Vakfı'na ve Kızılay'a yönlendirdi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen şiddetli depremin ardından ülke genelinde insani yardım çağrıları sürerken, Türkiye'nin Milano Başkonsolosluğu depremzedelere yardım için İtalyan vatandaşlarını Türkiye Diyanet Vakfı'na yönlendirmesi sosyal medyada tepkilere neden oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 01:14
Milano Başkonsolosluğu, İtalyan vatandaşlarını Türkiye Diyanet Vakfı'na ve Kızılay'a yönlendirdi
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Türkiye'nin Milano Başkonsolosluğunun, Türkiye'deki depremzedelere yardım için İtalyan vatandaşları Türkiye Diyanet Vakfı'na yönlendirmesi tepkiyle karşılandı.

Milano Başkonsolosluğu, yardımda bulunmak isteyen İtalyan vatandaşlarını, Türkiye Diyanet Vakfı ve Kızılay'a yönlendirdi.

Milano Başkonsolosluğun, resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Değerli İtalyan dostlarımız, ülkemizdeki depremden etkilenen insanlar için kredi ve banka kartlarınızla Türkiye Diyanet Vakfı ve Türk Kızılayı'nın aşağıdaki web sitelerini kullanarak bağışta bulunabilirsiniz" ifadelerine yer verildi.

 

ALTAYLI SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Gazeteci Fatih Altaylı, Başkonsolosluk tarafından yapılan paylaşımı "rezalet" olarak niteledi. 

Altaylı, "Bu bir rezalettir. Milano Başkonsolosluğumuz, İtalyan dostlarımızın deprem yardımları için AFAD’ı değil Diyanet Vakfı'nı adres gösteriyor" dedi.


Milano deprem kahramanmaraş

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