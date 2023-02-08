Milano Başkonsolosluğu, İtalyan vatandaşlarını Türkiye Diyanet Vakfı'na ve Kızılay'a yönlendirdi
Kahramanmaraş'ta meydana gelen şiddetli depremin ardından ülke genelinde insani yardım çağrıları sürerken, Türkiye'nin Milano Başkonsolosluğu depremzedelere yardım için İtalyan vatandaşlarını Türkiye Diyanet Vakfı'na yönlendirmesi sosyal medyada tepkilere neden oldu.
Türkiye'nin Milano Başkonsolosluğunun, Türkiye'deki depremzedelere yardım için İtalyan vatandaşları Türkiye Diyanet Vakfı'na yönlendirmesi tepkiyle karşılandı.
Milano Başkonsolosluğu, yardımda bulunmak isteyen İtalyan vatandaşlarını, Türkiye Diyanet Vakfı ve Kızılay'a yönlendirdi.
Milano Başkonsolosluğun, resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Değerli İtalyan dostlarımız, ülkemizdeki depremden etkilenen insanlar için kredi ve banka kartlarınızla Türkiye Diyanet Vakfı ve Türk Kızılayı'nın aşağıdaki web sitelerini kullanarak bağışta bulunabilirsiniz" ifadelerine yer verildi.
Cari amici italiani, potete donare con le vostre carte di credito e di debito per le persone colpite dal terremoto nel nostro Paese utilizzando i siti web della Fondazione degli Affari Religiosi (Diyanet) di Türkiye e della Luna Rossa turca utilizzando i seguenti siti web: ????????— T.C. Milano BK (@TC_Milano) February 7, 2023
ALTAYLI SERT TEPKİ GÖSTERDİ
Gazeteci Fatih Altaylı, Başkonsolosluk tarafından yapılan paylaşımı "rezalet" olarak niteledi.
Altaylı, "Bu bir rezalettir. Milano Başkonsolosluğumuz, İtalyan dostlarımızın deprem yardımları için AFAD’ı değil Diyanet Vakfı'nı adres gösteriyor" dedi.
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