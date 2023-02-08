Milano Başkonsolosluğu, İtalyan vatandaşlarını Türkiye Diyanet Vakfı'na ve Kızılay'a yönlendirdi

Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 01:14

Güncelleme: 08 Şubat 2023 - 03:15

Türkiye'nin Milano Başkonsolosluğunun, Türkiye'deki depremzedelere yardım için İtalyan vatandaşları Türkiye Diyanet Vakfı'na yönlendirmesi tepkiyle karşılandı.

Milano Başkonsolosluğu, yardımda bulunmak isteyen İtalyan vatandaşlarını, Türkiye Diyanet Vakfı ve Kızılay'a yönlendirdi.

Milano Başkonsolosluğun, resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Değerli İtalyan dostlarımız, ülkemizdeki depremden etkilenen insanlar için kredi ve banka kartlarınızla Türkiye Diyanet Vakfı ve Türk Kızılayı'nın aşağıdaki web sitelerini kullanarak bağışta bulunabilirsiniz" ifadelerine yer verildi.

Cari amici italiani, potete donare con le vostre carte di credito e di debito per le persone colpite dal terremoto nel nostro Paese utilizzando i siti web della Fondazione degli Affari Religiosi (Diyanet) di Türkiye e della Luna Rossa turca utilizzando i seguenti siti web: ???????? — T.C. Milano BK (@TC_Milano) February 7, 2023

ALTAYLI SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Gazeteci Fatih Altaylı, Başkonsolosluk tarafından yapılan paylaşımı "rezalet" olarak niteledi.

Altaylı, "Bu bir rezalettir. Milano Başkonsolosluğumuz, İtalyan dostlarımızın deprem yardımları için AFAD’ı değil Diyanet Vakfı'nı adres gösteriyor" dedi.