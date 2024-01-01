Elinde 'Tevhid' bayrağı taşıyan şahıs darbedildi: Vali gözaltına alındığını duyurdu

İktidara yakın derneklerin bir araya geldiği ‘Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet’ mitingine katılan ve elinde 'Tevhid' bayrağı bulunan şahıs darbedildi. Vali Gül, şahsın adliyeye sevk edildiğini duyurdu.

AA
Yayınlanma: 01.01.2024 - 17:26
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2024’ün ilk gününde Galata Köprüsü'nde AKP'ye yakın dernek ve vakıfların oluşturduğu Milli İrade Platformu ‘Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet’ mitingi yaptı.

Söz konusu mitinge katılan ve elinde 'Tevhid' bayrağı bulunan İsmail Aydemir, Şişhane Meydanı'ndaki iş merkezinin önünden geçtiği sırada bir kişi tarafından darbedildi. Aydemir'in burnundan yaralandığı görüntüler ise sosyal medyanın gündemine oturdu. 

Üniversite öğrencisi olduğu belirlenen şüphelinin Karaköy Polis Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği bildirildi. 

VALİDEN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Valisi Davut Gül, olaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "'Şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet' yürüyüşü sonrası saldırıya uğrayan İsmail Aydemir'e saldıran E.A. yakalanarak adli makamlara teslim edilmiştir. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.


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