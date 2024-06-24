Eliyle balık tutmaya çalışırken taşa sıkıştı: Boğularak hayatını kaybetti
Sakarya’nın Kocaali ilçesinde balık tutmaya gittiği nehirde taşa eli sıkışan adam boğularak hayatını kaybetti.
Karalar Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Yusuf Tunca, balık tutmak için nehir kıyısına gitti. Burada eliyle balık tuttuğu esnada taşa sıkışan Tunca, yaklaşık 40 santimetre suda boğularak hayatını kaybetti.
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen ekipler, yaptıkları inceleme sonrasında Tunca’nın cenazesini hastane morguna sevk etti.
Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
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