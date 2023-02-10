EMASYA nedir? EMASYA Protokolü ne zaman kaldırıldı?

Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 23:53

Güncelleme: 10 Şubat 2023 - 23:59

AKUT'un kurucu üyesi ve eski başkanı Nasuh Mahruki Twitter hesabı üzerinden 2010 yılında kaldırılan EMASYA Protokü için ''Afetlerdeki doğrudan görev, yetki ve sorumlulukları geri verilsin mi?'' diyerek anket oluşturdu.

EMASYA NEDİR?

Türkiye'de 13 yıl uygulanan "Emniyet-Asayiş-Yardımlaşma" ifadelerinin kısaltılmışı olan EMASYA Protokolü, askerin, polisin yeterli olmadığı durumlarda toplumsal olaylara müdahalesine dönük bir düzenlemeydi.

Emniyet Asayiş Yardımlaşma Protokolü (EMASYA) ile Türkiye, 1997 yılında, 28 Şubat sürecinden hemen sonra tanıştı. 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/D maddesinin uygulanmasına ilişkin olarak toplam 27 maddeden oluşan EMASYA Protokolü'ne İçişleri Bakanlığı ile Genelkurmay Başkanlığı imza attı. Protokolün altına Genelkurmay adına Çetin Doğan İçişleri Bakanlığı adına Teoman Ünüsan imaladı.

27 maddeden oluşan protokol, askere Vali'nin izniyle şehirlerdeki toplumsal olaylara müdahale etme imkanı tanıyordu

EMASYA PROTOKOLÜ NE ZAMAN KALDIRILDI?

EMASYA Protokolü 2010 yılında yürürlükten kaldırıldı.