Arama kurtarma ekipleri dört gözle "Poyraz"ın havlamasını bekliyor
Van Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde görevli arama kurtarma köpeği "Poyraz", "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da enkaz altında kalanların kurtarılmasına yardım ediyor.
Deprem, çığ, heyelan, göçük gibi doğal afetler için özel olarak yetiştirilen Poyraz, hassas burnuyla ölü ile canlıyı ayırabiliyor.
Poyraz, depremden etkilenen Malatya'da eğitmenleri Dersim Bulut ve Niyazi Özbek eşliğinde görev yapıyor.
Depremin ilk gününden itibaren arama kurtarma çalışmalarına destek veren Poyraz, Zapcıoğlu Caddesi'ndeki 7 katlı Yetiş Apartmanı'nın enkazından 85 saat sonra 14 ve 16 yaşlarındaki 2 genç ile Hayat Sitesi'nde yabancı uyruklu bir kişinin enkaz altından kurtarılmasını sağladı.
Van Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personeli Niyazi Özbek, depremin ardından kısa sürede afet bölgesindeki Malatya'da görevlendirildiklerini söyledi.
Enkaz altında kalanları çıkartmak için çalışmalara başladıklarını belirten Özbek, "Şu anda hala çalışmalarımız devam ediyor. Geceli gündüzlü hiç uyumadan, aralıksız bir şekilde. Bir canlı kurtarabilirsek bizim için ne mutlu. Bunun için mücadele ediyoruz. Her kurtarılan can bizim için güç ve enerji kaynağı oluyor." dedi.
Poyraz'ın "oyuncu" bir köpek olduğunu ve enkaz altında kalanları oyun arkadaşı olarak gördüğünü dile getiren Özbek, canlı bulduktan sonra Poyraz'ı oyuncakla ödüllendirdiklerini ifade etti.
Poyraz'ın seslere çok duyarlı olduğunu söyleyen Özbek, şunları kaydetti:
"Bunlar canlı arama köpeği olduğu için havlayarak bize yer tespiti yapıyorlar. Havladığı zaman zaten bizim için en büyük mutluluk oluyor. Bütün enkazları biz geziyoruz. Çünkü biz köpek ekibiyiz. Dersim bey ile geceli gündüzlü çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Köpeklerin üzerine düşen yük de fazla ama bir can bizim için her şey demek olduğu için aralıksız bir şekilde, sıkı bir şekilde çalışıyoruz. Poyraz onlarca enkazda görev aldı şu ana kadar 3 kişiyi kurtarmamıza vesile oldu."
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