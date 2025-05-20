Emek Partisi'nden İBB'ye yönelik operasyona tepki!

Emek Partisi (EMEP), İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik bu sabah gerçekleştirilen 3'üncü dalga operasyona ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarıyla başlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik operasyonda bugün yeni bir dalgaya uyandık. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İBB iştiraki olan Medya AŞ ve Kültür AŞ soruşturmalarına yönelik olarak 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi" denildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhur İttifakı, sandıkta kazanamadığı belediyeleri ya kayyım atayarak ele geçirme ya da yargı sopasıyla çalışamaz hale getirmeyi bir yöntem olarak benimsemiş durumda. PKK’nin silah bırakma kararı sonrası kitlelerde beklenti yaratmayı amaçlayan Erdoğan bir yanda kayyım uygulamasının ‘yeniden istisna’ haline geleceğini söylüyor, diğer yandan da, İBB Başkanı İmamoğlu'na yönelik henüz yargı önüne bile gelmemiş suçlamalardan hareketle yerel yönetimlerin yetkilerinin daraltılmasını ve atanmış vali ve kaymakamların inisiyatiflerinin artırılmasını savunuyor.

"ERDOĞAN İKTİDARININ DEVAMI İÇİN BASKI İLE YÖNETMEYİ BENİMSEMİŞTİR"

İBB’ye yönelik gündeme gelen son operasyonda, Erdoğan’ın halkın sokağa taşan kitlesel öfkesi biraz durulunca bunu kendisi için bir fırsat olarak gördüğünü ortaya koymuştur. Erdoğan açısından kendi iktidarının devamı için baskı ile yönetmeyi tarz-ı siyaset olarak benimsemiştir. Dolayısıyla, İBB’ye yönelik operasyonların durması ve hukuksuz tutuklamalardan vazgeçilmesi ancak halkın örgütlü mücadelesiyle mümkün olabilecektir. Bu ülkeye demokrasi ve barış, halklarımızın, işçi ve emekçilerin örgütlü mücadelesiyle gelecektir. Bir kez daha söylüyoruz: Halk iradesi, Saray yargısının operasyonlarıyla teslim alınamaz."