Son dakika... İBB'ye 3. dalga operasyonu: Çok sayıda gözaltı var!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında, 3. dalga operasyon başlatıldı.

Gözaltına alınanlar arasında İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin, Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Onur Gülin ve Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Mandacı da bulunuyor.

Öte yandan, soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen isimler şöyle:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından operasyona ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"-Ekrem İmamoğlu ile Beylikdüzü Belediye Başkanlığı’ndan itibaren irtibatlı olan Taner Çetin isimli şahsın Murat Ongun'a bağlı olarak Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş.’de karıştığı eylemlere ilişkin yapılan soruşturma da başsavcılığın bulgularına göre Taner Çetin, kendisine yakın şirketler üzerine ihaleler organize etmiş; ihaleleri alan şirketlerden rüşvet olarak maddi menfaat temin etmiş, bu menfaatler ile bir takım taşınır ve taşınmaz malvarlıkları ilde ettiği tespit edilmiştir.





-MASAK tarafından dosyaya sunulan bilgilere göre Taner Çetin, söz konusu satın almalarında ödemeler in direk Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş.’den iş alan firmalara yaptırmış; yine bu şirketlerden Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş.’nin başkaca personellerine para gönderildiği tespit edilmiştir.





-Taner Çetin’in karışmış olduğu adrese teslim ihale ve bu ihalelerden rüşvet alınması süreçlerinde yer alan yaklaşık 22 İBB personeli, şirket temsilcisi ve şirket çalışanı operasyon kapsamında hedef şahıslar olarak belirlenmiş ve ilgililer hakkında gözaltı-arama el koyma inceleme kararları verilmiştir."



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