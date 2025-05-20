Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika... İBB'ye 3. dalga operasyonu: Çok sayıda gözaltı var!

Son dakika... İBB'ye 3. dalga operasyonu: Çok sayıda gözaltı var!

20.05.2025 08:19:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Son dakika... İBB'ye 3. dalga operasyonu: Çok sayıda gözaltı var!

Son dakika haberi... İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında başlatılan 3. dalga operasyonda, 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Aralarında Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in de yer aldığı gözaltı kararı verilen isimler de belli oldu. Operasyonla ilgili açıklama yapan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bugün yapılan operasyonda polis yerine jandarmayı görevlendirdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında, 3. dalga operasyon başlatıldı.

Gözaltına alınanlar arasında İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin, Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Onur Gülin ve Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Mandacı da bulunuyor.

GÖZALTI KARARI VERİLEN İSİMLER!


Öte yandan, soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen isimler şöyle:

  1.⁠ ⁠Taner ÇETİN
 2.⁠ ⁠Hakan SAYIL
 3.⁠ ⁠Hüseyin KUM
 4.⁠ ⁠Faruk CEYHAN
 5.⁠ ⁠Noyan KIRMIZIGÜL
 6.⁠ ⁠Engin GÖNÜL
 7.⁠ ⁠Fatma Ebru ÇINAR
 8.⁠ ⁠Ahmet Rıdvan MURAT
 9.⁠ ⁠Berrin SÜZEN
10.⁠ ⁠Dilek DEMİR
11.⁠ ⁠Nihat KOLABER
12.⁠ ⁠Fikri Murat DEMİR
13.⁠ ⁠Bülent KÜTÜK
14.⁠ ⁠Arzu CAN
15.⁠ ⁠Aslı SİYAHGÜL
16.⁠ ⁠Savaş CAN
17.⁠ ⁠Çağatay TAKAOĞLU
18.⁠ ⁠Mehmet Yusuf YOSUNKAYA 
19.⁠ ⁠Onur GÜLİN
20.⁠ ⁠Serap KARAY
21.⁠ ⁠Musa ÖZIŞIK
22.⁠ ⁠Mustafa KARAOĞLU

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından operasyona ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"-Ekrem İmamoğlu ile Beylikdüzü Belediye Başkanlığı’ndan itibaren irtibatlı olan Taner Çetin isimli şahsın Murat Ongun'a bağlı olarak Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş.’de karıştığı eylemlere ilişkin yapılan soruşturma da başsavcılığın bulgularına göre Taner Çetin, kendisine yakın şirketler üzerine ihaleler organize etmiş; ihaleleri alan şirketlerden rüşvet olarak maddi menfaat temin etmiş, bu menfaatler ile bir takım taşınır ve taşınmaz malvarlıkları ilde ettiği tespit edilmiştir.

-MASAK tarafından dosyaya sunulan bilgilere göre Taner Çetin, söz konusu satın almalarında ödemeler in direk Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş.’den iş alan firmalara yaptırmış; yine bu şirketlerden Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş.’nin başkaca personellerine para gönderildiği tespit edilmiştir.

-Taner Çetin’in karışmış olduğu adrese teslim ihale ve bu ihalelerden rüşvet alınması süreçlerinde yer alan yaklaşık 22 İBB personeli, şirket temsilcisi ve şirket çalışanı operasyon kapsamında hedef şahıslar olarak belirlenmiş ve ilgililer hakkında gözaltı-arama el koyma inceleme kararları verilmiştir."

JANDARMA GÖREVLENDİRİLDİ


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bugün yapılan 3. dalga İBB operasyonunda polis yerine jandarmayı görevlendirdi. İlk 2 dalgada operasyonları polisler yapmıştı.
İlgili Konular: #Operasyon #gözaltı #İBB soruşturma

İlgili Haberler

CHP'den İBB'ye operasyon tepkisi: ‘İBB fiilen çalışamaz hale getiriliyor’
CHP'den İBB'ye operasyon tepkisi: ‘İBB fiilen çalışamaz hale getiriliyor’ İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga operasyonda 53 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, operasyonlara tepki göstererek, ‘İBB fiilen çalışamaz hale getiriliyor’ dedi.
İBB'ye operasyonda 2. dalga... Ekrem İmamoğlu'ndan ilk tepki: 'Ne oldu? Boş dosyanı dolduramadın mı? Yine mi aldatıldın?'
İBB'ye operasyonda 2. dalga... Ekrem İmamoğlu'ndan ilk tepki: 'Ne oldu? Boş dosyanı dolduramadın mı? Yine mi aldatıldın?' İBB'ye yönelik devam eden operasyonlar kapsamında, aralarında İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Vekili Ramazan Gülten, Ekrem İmamoğlu'nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, Murat Ongun'un eşi Gözde Ongun ve Dilek İmamoğlu’nun ağabeyi Cevat Kaya'nın da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltılar sonrası tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan ilk tepki geldi.
Son Dakika... İBB'ye 2. dalga operasyonları: 30 kişiye tutuklama istemi, 18 kişiye adli kontrol!
Son Dakika... İBB'ye 2. dalga operasyonları: 30 kişiye tutuklama istemi, 18 kişiye adli kontrol! Son dakika haberi... İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 2. dalga operasyonunda gözaltına alınan 48 kişinin ifadesi tamamlandı. 30 kişi tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi. İBB'ye yönelik ikinci dalga operasyonda 18 kişi hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü şeklinde adli kontrol kararı verildi