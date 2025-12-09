Emek ve demokrasi platformu: Bizler daha da yoksullaşırken, sistem dolar milyarderleri üretiyor

Karşıyaka Emek ve demokrasi platformu adına açıklama yapan Ömer Seyfettin Atılgan, yıllardır yapılan bütçelerin gelir kısmının büyük ölçüde işçilerden, emeklilerden ve halktan alınan vergilerle oluşturulduğunu, ancak bu kaynakların paylaşımında halkın bulunmadığını söyleyerek, “Kaynaklar halka, işçilere, çiftçilere, emeklilere, kadınlara ve gençlere değil; yandaş holdinglere, sermayeye, teşviklere ve faize gidiyor. Sonuçta bizler daha da yoksullaşırken, sistem dolar milyarderleri üretiyor” ifadelerini kullandı.

Atılgan, Türkiye’de bütçe politikalarının dolaylı vergilerle emeği ve emekçileri sorumlu kıldığını, sermayeyi ise vergi teşvikleriyle ödüllendirdiğini vurguladı. “Emekçiler, hem üretim sürecinde hem de bütçe mekanizmasında sömürülmektedir” dedi. Bütçenin işsizliği, yoksulluğu ve açlığı ortadan kaldırmayı hedeflemesi gerektiğini belirten Atılgan, buna karşın bütçenin önemli bir kısmının savaşa ve güvenlikçi politikalara ayrıldığını söyledi. “Bu ülkenin halkının ihtiyacı eşit haklar temelinde bir arada refah içerisinde yaşamaktır. Sorunları çözmeye odaklanan, birbirini ötekileştirmeyen bir bütçe öngörülmelidir” dedi.

DEMOKRAT İK B ÜTÇE TALEB İ

Atılgan, demokratik bir bütçenin kimlik, sınıf, cinsiyet ve inanç eksenlerinde dışlanmayan grupların ihtiyaçlarını merkezine alması gerektiğini vurguladı. “Demokratik bütçe, tüm toplum kesimlerinin rızalığını alan, ülke kaynaklarını eşitçe bölüştüren, vergide adaleti sağlayan ve şeffaf bir bütçedir. Yandaşa, sermayeye kaynak aktarmayan bir bütçedir” dedi.

YA ŞAM MALİYETLERİ VE İNSAN HAKLARI

Atılgan, enerji ve gıda fiyatlarındaki artışlara dikkat çekerek, maaşların hâlâ sahte enflasyonla belirlenmesinin insanlık dışı olduğunu ifade etti. “İnsanlık dışı uygulamalara maruz kalan emekçilere bütçe yok. Barınma, işsizlik, gelecek kaygısı yaşayan gençlere bütçe yok. Kadına bütçe yok, çiftçiye bütçe yok, emekliye bütçe yok” dedi.

SAVA ŞA DEĞİL EMEK Ç İYE B ÜTÇE

Bütçenin önemli bir kısmının “savunma” harcamalarına ayrılmasını eleştiren Atılgan, doğru savunmanın toplumun barış içinde, güvenceli ve eşit koşullarda yaşamasını sağlamak olduğunu söyledi. “Bu ülkenin en yakıcı ihtiyacı savaş değil, barıştır. Barış, yalnızca çatışmanın bitmesi değil; emeğin ve özgürlüğün hâkim olmasıdır. Barışın bütçesi, emeğin bütçesidir” dedi.

E ŞİT YURTTAŞLIK, İŞ, EKMEK, ÖZGÜRLÜK

Atılgan, “Vergilerimiz ülkenin kaynaklarını güvenlikçi politikalara, silahlanmaya değil; istihdamın artırılmasına, üretimin geliştirilmesine, yoksulluğun ve işsizliğin önlenmesine, adaletin, barışın ve demokrasinin tesis edilmesine harcanmalıdır” dedi.

“Bütçe hakkı, eşit yurttaşlık hakkıdır” vurgusunu yapan Atılgan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda siyasal iktidarın payandası haline gelmemesi için mücadelelerinin süreceğini ifade etti.