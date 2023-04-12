Emek ve meslek örgütlerinden iktidara 1 Mayıs çağrısı: Taksim yasağını hep birlikte ortadan kaldıralım!

1 Mayıs programına ilişkin açıklama yapan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "Saat 15.30'da İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile bir toplantı gerçekleştireceğiz. İktidara çağrımız da şudur ki gelin Cumhuriyet'in 100. yılında bu hukuksuz Taksim yasağını hep birlikte ortadan kaldıralım" dedi.

DHA
Yayınlanma: 12.04.2023 - 14:11
Emek ve meslek örgütlerinden iktidara 1 Mayıs çağrısı: Taksim yasağını hep birlikte ortadan kaldıralım!
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DİSK, KESK, TMMOB, TTB, TDB Genel Başkanları ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla DİSK Genel Merkezi'nde ortak basın açıklaması düzenlendi. Ortak açıklamayı DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu yaptı.

Çerkezoğlu, "Bu ülkenin tüm değer ve güzelliklerini üreten biz işçilerin, emekçilerin yöneten olduğu bir düzen kurma irademizle meydanlarda birlik olacağız" dedi.

İKTİDAR'A TAKSİM ÇAĞRISI!

Bir basın mensubunun "Taksim'de 1 Mayıs kutlaması olacak mı?" şeklindeki soruya ise Çerkezoğlu, şu yanıtı verdi:

"Birazdan 15.30'da İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile bir toplantı gerçekleştireceğiz. İktidara çağrımız da şudur ki: Gelin Cumhuriyet'in 100. Yılında bu hukuksuz Taksim yasağını hep birlikte ortadan kaldıralım. Özgürce İstanbul'da Taksim Meydanı'nda tüm Türkiye'de de kentlerin merkezi meydanlarında en coşkulu, en katılımlı, en geleceğe dair umutlarımızı en üst düzeyde ifade ettiğimiz bir biçimde kutlayalım."


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