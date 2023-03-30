Birleşik Metal İş: 1 Mayıs’ta asgari ücrete zam yapacaklar

Yayınlanma: 30 Mart 2023 - 10:21

Güncelleme: 30 Mart 2023 - 10:21

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın asgari ücret zammı için temmuzu işaret etse de Birleşik Metal İş Sendikası İzmir Şubesi Başkanı Ali Çeltek, hükümetin “göz boyamak için” 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda asgari ücrete zam yapacağını açıkladı.

“MAAŞLAR KİRALARLA BİR”

Birleşik Metal İş Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM) verilerine göre, açlık sınırının 8782 lira, yoksulluk sınırının ise 30 bin 379 lira olduğunu hatırlatan Çeltek, “Seçim olsa da olmasa da, işçinin, emeklinin maaşına zam yapılmalı ve vatandaşların yaşam standardı yükseltilmeli. Adaletli bir ücret politikası uygulanmalı. Bugün İzmir’de sıradan evlerin kiraları ortalama 7000, 7500 lira civarında. Maaş neredeyse kirayla bir. Bunun dışında zorunlu ihtiyaçlar, faturalar, gıda harcamaları, çocukların eğitim giderleri var. Yoksulluk sınırı 30 bin liraya dayanmış. Durum böyleyken asgari ücretin neyini konuşacağız? 8500 lirayla nasıl geçinilir? Zam yaparız ama işletmeler, işverenler bunu kaldıramaz diyorlar. O zaman devlet, sosyal devlet ilkesi gereğini yerine getirip asgari ücretlilere destek sağlasın. Yakacak yardımı, gıda yardımı, giyim yardımı, erzak ücreti gibi yardımlar işçiye ödenirse, asgari ücretlinin cebine giren maaşı artar. Hem işverene maliyet azalır, hem de işçi ek gelir elde eder. Saat ücreti yükseltilemiyorsa, sunulan yan haklarla işçi desteklenebilir. Tıpkı imzaladığımız toplu sözleşmelerde olduğu gibi, halkın alım gücü bu şekilde yükseltilebilir” diye konuştu.

“GÖSTERMELİK ZAM”

Enflasyonun durdurulması ve halkın alım gücünün yükseltilmesi için çağrıda bulunan Çeltek, “Halkın kullandığı temel tüketim malları alım gücüne eşit seviyeye getirilmeli. Enflasyon durdurulmalı. Asgari ücret 5500 liradan 8500 liraya çıkınca ne oldu? Maaşlar yine işçiye yetmiyor. Açlık sınırı 10 bin liraya yaklaştı. Modern ülkelerde asgari ücretlilerin toplam çalışanlar arasındaki oranı yüzde 5 iken bizde bu yüzde 70’lere kadar geldi. Ülkedeki uygulanan politikalar sonucunda asgari ücret temel ücret oldu. Asgari ücretliye acilen bir zam yapılmalı. Seçimler yaklaşıyor. AKP iktidarı her ne kadar renk vermese de, 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda bir zam açıklayacak. Seçimlere kısa bir süre açıklayacakları zamla seçmenin gözünü boyayacak ve göstermelik bir zam açıklayacaklar” ifadelerini kullandı.