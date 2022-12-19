1 Mayıs marşının yaratıcısı Sarper Özsan yaşamını yitirdi
İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü olan 1 Mayıs'ın simgeleşmiş marşlarından 1 Mayıs’ın söz yazarı ve bestecisi Sarper Özsan 78 yaşında Ankara’da hayata gözlerini yumdu.
1944’te Bandırma’da hayata gözlerini açan Özsan 1969 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı kompozisyon bölümünden mezun oldu. Özsan 1970’te TRT’de çalışmaya başladı. 1971’de tutuklanan Özsan 20 ay tutuklu kaldı. Daha sonra İstanbul Devlet Konservatuvarı’nda öğretim üyeliği yaptı ve 1987’de TRT’ye tekrar döndü. 1982’de yönetim kurulu üyeliği görevinden alınmasının ardından Danıştay’a yaptığı başvuru sonrası 1990’da görevine geri döndü.
Türkiye’deki 1 Mayıs kutlamalarının simge marşlarından 1 Mayıs Marşı 1974 yılında kamuoyuyla paylaşıldı. Özsan; Bertolt Brecht’in, Maksim Gorki’nin Ana eserinden tiyatroya uyarladığı oyun için 1 Mayıs 1 Mayıs Marşı’nı besteledi. Marşın sözleri de Özsan’a ait. Eylemlerin simgelerinden olan Cem Karaca’nın seslendirdiği “Durduramayacaklar Halkın Coşkun Akan Selini” parçasının bestesi de Özsan’ın.
ÖNEMLİ ÖDÜLLER ALDI
Bir Ceza Avukatının Anıları, Asiye Nasıl Kurtulur, Fosforlu Cevriye gibi sinema tarihinde yer edinen filmlerin müzikleri de Sarper Özsan’ın eserleri arasında bulunurken Özsan 1983’te Ulusal Gitar Müziği Beste Yarışması’nda birincilik ödülü, 1989’da 2. Ankara Film Şenliği’nde Av Zamanı filmi için yaptığı çalışmasıyla En İyi Müzik Ödülü’nü aldı.
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