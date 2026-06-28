Emekçi ve emekliye mevzuatta ve sözleşmede öngörülen zamların dışında ek artış yapılmayacak: İktidar kapıyı kapattı

Aylardır açlık sınırının altında ücret alan milyonlarca asgari ücretli işçi temmuzda ara zam bekliyordu. Memurların da toplu sözleşmede öngörülen artış ve enflasyon farkının yanı sıra ek zam talepleri vardı. Açlık sınırının altında aylık alan emekliler de yeniden düzenleme yapılmasını bekliyordu. Ancak iktidar ek artışlara kapıyı tamamen kapattı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz önceki gün yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“Sadece faiz değil, sadece maliye politikası değil, bu politikalarla da enflasyonu aşağı çekmeye çalışıyoruz. İlk 6 ayda programımızda beklediğimizden daha yüksek bir enflasyon var. Bunun da elbette kanunlarımız var, kurallarımız var. Otomatik işleyen bir sistem var. Belli artışlarda temmuz enflasyonu çıktığı zaman işte memur maaşları, emekli maaşları ona göre şekilleniyor. Enflasyona hiçbir zaman ezdirmedik. Böyle bir prensibimiz var. Enflasyon neyse bunu mutlaka yansıtıyoruz bu rakamlara. Burada otomatik yansımadığı tek bir alan var; o da asgari emekli ücreti. O otomatik olmuyor. O kanunla yapılan bir iş. Niye kanunla yapılıyor? Çünkü prime dayalı bir şey değil o. Bunun mutlaka kanunla yapılması gerekiyor. Bu otomatik işleyen bir sistem değil. O konuda da Meclisimiz gerekli çalışmaları yapacaktır.”

SADECE OTOMATİK ZAMLAR YAPILACAK

Yılmaz bu açıklaması ile emekçi ve emeklilere sadece mevzuattan ve toplu sözleşmeden kaynaklanan zamların yapılacağını açıklamış oldu. Bunun dışında ek zam yapılmayacağı da netleşmiş oldu. İktidar bu politikasını yine “enflasyonla mücadeleye” dayandırdı. Bu durumda milyonlarca asgari ücretli şubat ayına kadar açlık sınırının altındaki 28 bin 75 lira geçinmeye çalışacak. Asgari ücret ocak ayında zamlanacak ancak asgari ücretli bu zamlı ücreti ancak ocak ayı sonunda alabilecek.

Memurlar da temmuz ayında yüzde 7’lik toplu sözleşme zammının yanı sıra 6 ayda oluşan enflasyon farkını alabilecek. Kesin oran 3 Temmuz’da enflasyon oranının açıklanması ile kesinleşecek. Tahminler memur ve memur emeklisi için artışın yüzde 13-14 civarında olacağı yönünde. Memur ve memur emeklisi bunun dışında ek zam alamayacak. Sendikalar aylardır bu talebi dile getiriyordu.

EMEKLİ AÇLIK SINIRI ALTINDA

Emeklilerin önemli bir bölümünün aylıkları da açlık sınırının altında kalmış durumda. Ancak iktidar mevzuatta öngörülen artışın dışında emekli aylıkları ile ilgili yeni bir düzenleme öngörmüyor. Sadece en düşük emekli aylığı olan 20 bin lira yasa değişikliği ile artırılacak. İşçi ve Bağ-Kur emekli aylıkları geçen 6 aylık enflasyon oranında artırılıyor. Bunun için haziran enflasyonunun açıklanması bekleniyor. Tahminler bu emeklilerin aylıklarında yaklaşık yüzde 18 civarında artış olacağı yönünde. Ancak kesin oran 3 Temmuz’da belli olacak. En düşük emekli aylığının da SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan zam oranında artırılması bekleniyor. Bu kapsamda en düşük emekli aylığının 23 bin 600 lira civarına çıkarılması bekleniyor. Artışın yapılabilmesi için de Meclis’te yasa değişikliği gerçekleştirilecek. Bu kapsamda Meclis’teki “torba yasaların” içerisine madde eklenmesi bekleniyor.