Emekçiler depreme karşı uyardı: Yaşanacak yıkımın sorumlusu Maliye Bakanıdır, AKP hükümetidir

Büro -İş Sendikası Manisa Şube Başkanı Salih Kozan güvenli binalarda çalışılamamasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kozan yaptığı açıklamada

"Bugün Vergi Haftası’nı karşılıyoruz. Vergi Haftası emeğiyle kazananın alın teriyle üretenin bu ülkenin yükünü omuzlayan milyonların haftasıdır. Vergi; adalet varsa anlamlıdır, Vergi; kamu yararına kullanılıyorsa kutsaldır. Vergi; halkın can güvenliğini, yaşam hakkını koruyorsa meşrudur. Ancak soruyoruz: Vergi emekçileri topladıkları vergilerle güvende mi vergi gelirleri, Kamu emekçisinin canını koruyan binalara mı harcanıyor Yoksa rant projelerine, yandaşlara, garanti ödemelere mi aktarılıyor Vergi Haftası’nı kutlarken bir gerçeğin altını özellikle çiziyoruz: Vergi toplayan emekçiler, depreme dayanıksız binalarda çalışmaya zorlanıyorsa ortada adalet yoktur Vergi Haftası’nı, vergi emekçilerinin hayatını hiçe sayan bu anlayışı teşhir ederek karşılıyoruz! Ve tam da bu yüzden bugün buradayız" dedi.

"DEPREME DAYANIKSIZ BİNADA KAMU EMEKÇİSİ ÇALIŞTIRILAMAZ!"

Kozan açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Değerli Akhisarlılar! Değerli Salihlililer! Değerli Turgutlular! Ve bu ülkenin onurlu yurttaşları! Bugün burada sıradan bir bina için değil, Bugün burada bir rapor parçası için değil, Bugün burada insan hayatını yok sayan bir zihniyete karşı bir araya geldik,

Bugün buradan haykırıyoruz: Depreme dayanıksız binada kamu emekçisi çalıştırılamaz! Bu ülkenin emekçileri,

Bu ülkenin öğretmeni, memuru, vergi emekçisi ölümü bekleyerek çalışmak zorunda değildir Buradan soruyoruz: Depreme dayanıksız olduğu resmi raporlarla sabit olan binalarda kamu emekçisini çalıştırmak vicdan mıdır Bu bir devlet aklı mıdır Bu bir kamu yönetimi midir Hayır! Bu apaçık bir ihmaldir! Bu apaçık bir sorumsuzluktur! Bu apaçık bir rant düzenidir Akhisar’da Vergi Dairesi binasının depreme dayanıksız olduğu biliniyor! Raporu var! Belgesi var! Uyarısı var! Ama ne var biliyor musunuz? İrade yok! Sorumluluk yok İnsan hayatına değer yok! Akhisar 181 bin nüfuslu bir kenttir! Akhisar aktif fay hatlarının üzerindedir! 22 Ocak 2020’de bu kent depremi yaşamıştır! O gün bu kent sallandı O gün insanlar sokaklara döküldü! O gün korku bu kentin hafızasına kazındı

Ama ne oldu, Hiçbir şey, Çünkü bu iktidar için deprem, ancak enkaz olduktan sonra hatırlanıyor! Canlar gittikten sonra konuşuluyor! Gözyaşları aktıktan sonra nutuklar atılıyor! Ama biz diyoruz ki: Artık yeter ve buradan açıkça söylüyoruz:

Bu ihmalin, Bu tehdidin, Bu beceriksizliğinin tek sorumlusu adalet yoksunu AKP iktidarıdır. Depreme Dayanıksız Binada Kamu Emekçisi Çalıştırılamaz bu düzen rant düzenidir bu düzen Adalet Yoksunu AKP Düzenidir,

Ne diyoruz AKP İSTİFA! AKP İSTİFA! diyoruz"

Kozan son olarak şunları ifade etti:

"Mesele sadece Akhisar değildir Aynı tehlike Salihli için de geçerlidir, Salihli 165 bin nüfuslu bir kenttir Salihli de deprem riski altındadır Salihli’de de kamu emekçileri çürük olduğu tartışmalı binalarda çalıştırılmaktadır ve buradan özellikle altını çiziyoruz;

Turgutlu’da da durum farklı değildir, Turgutlu Vergi Dairesi’nde çalışan kamu emekçileri’de güvenli olmayan deprem riski taşıyan binalarda görev yapmaya zorlanmaktadır.

Bu ne demektir biliyor musunuz bu bir tesadüf değildir, Bu bir hata değildir, bu, AKP’nin kamuya bakışıdır, Bu, AKP’nin emekçiye verdiği değerdir, bu, AKP’nin insan hayatını nereye koyduğunun belgesidir.

Bugün kamu emekçileri her sabah evinden çıkarken çocuğuna bakıp “akşam dönebilecek miyim?” diye düşünüyorsa, orada devlet yoktur, orada vicdan yoktur, Orada adalet yoktur,

Ama ne vardır Rant vardır, İhale vardır, yandaşcılık vardır, vergi daireleri ne için vardır halktan vergi toplamak için peki o vergiler nereye gidiyor depreme dayanıklı kamu binalarına mı Kamu emekçisinin can güvenliğine mi,

Hayır o vergiler; beşli çetelere gidiyor, garanti ödemelere gidiyor, yandaş müteahhitlere gidiyor, işte bu yüzden diyoruz ki; Vergiyi halk ödüyor ölüm riskini emekçi alıyor kazanan rant düzeni oluyor bu düzen adil değildir bu düzen ahlaksızdır bu düzen çürümüştür ve bu düzen değişecektir buradan ilan ediyoruz,

Akhisar’da, Salihli’de, Turgutlu’da olası bir depremde yaşanacak her yaralanmanın her can kaybının her yıkımın tek siyasi sorumlusu şuan görev yapan Maliye Bakanı’dır, AKP hükümeti’dir. Bu sorumluluktan kaçamazsınız bu hesabı vermeden bu vebalin altın da kalacaksınız halkın arasına giremeyeceksiniz.

Taleplerimiz nettir Akhisar Vergi Dairesi derhal tahliye edilmelidir. Salihli Vergi Dairesi derhal boşaltılmalıdır, Turgutlu Vergi Dairesi derhal güvenli binalara taşınmalıdır, Kamu emekçileri güvenli yapılarda çalışmalıdır, Depreme dayanıklı kamu binaları acilen yapılmalıdır Halktan toplanan vergilerin hesabı tek tek sorulacaktır ve buradan bir kez daha haykırıyoruz;

Deprem kader değildir, Ölüm kader değildir, İhmal kader değildir, Kader olan tek şey vardır: Bu halkın örgütlü mücadelesidir biz buradayız Ayaktayız yan yanayız susmayacağız boyun eğmeyeceğiz bu rant düzenine teslim olmayacağız ve bu adalet yoksunu düzeni emekçiler yıkacak halk yıkacak birlikte yıkacağız."