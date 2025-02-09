Emekçiler hakları için sokağa çıktı

KFC Türkiye ve Pizza Hut çalışanları, franchise sözleşmesinin feshedilmesi sonrası İş Gıda AŞ’nin “konkordato” başvurusuna tepki gösterdi.

Emekçiler hakları için sokağa çıktı
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Yusuf Körükmez
Yayınlanma: 09.02.2025 - 04:00

Dün KFC Alsancak Şubesi önünde toplanan işçiler, şubenin tabelasına “KFC ve Pizza Hut işçileri haklarını arıyor” pankartı astı.

Giysilerini yere bırakan, “Hak hukuk adalet”, “Direne direne kazanacağız”, “İşçiler burada İlkem Şahin nerede” sloganları atan işçiler adına basın açıklamasını okuyan Doğan Oral, binlerce insanın kaderine terk edildiği belirtti.

Oral, “Bizi bu duruma koyan İlkem Şahin 6 ay önce yılın iş insanı ödülü aldı. Tek niyetimiz, halkımıza ve kamuoyuna sesimizi duyurmak istemektedir” dedi.


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