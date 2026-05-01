Emekçiler ülkenin dört bir yanında buluştu: Yurttan 1 Mayıs manzaraları

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, işçi ve emekçiler ülkedeki birçok noktada meydanlarda buluştu.

İstanbul'da iktidarın 'Taksim ablukası' ısrarının devam etmesi sebebiyle Taksim Meydanı'na yürümek isteyen gruplara polis müdahale etti. Edinilen bilgiye göre il genelinde 366 kişi gözaltına alındı.

Diğer yandan kentin diğer bir buluşma alanı Kadıköy Rıhtımı oldu. Çok sayıda emek örgütü, siyasi parti ve demokratik kitle örgütü Kadıköy'de toplandı.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) çağrısıyla sendikalar, demokratik kitle örgütleri, siyasi partiler ve emekçiler Kadıköy Rıhtım Meydanı’nda bir araya geldi.

ANKARA'DA MERKEZ TANDOĞAN MEYDANI

Ankara'da '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü', Atatürk Kültür Merkezi önünden Tandoğan Meydanı'na yapılan yürüyüş ve mitingle kutlandı.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Ankara Tabip Odası'ndan oluşan tertip komitesinin öncülüğünde kortej yürüyüşü ve miting düzenlendi. Atatürk Kültür Merkezi metrosunun önündeki toplanma alanına girişte geniş güvenlik önlemleri alındı. Yürüyüşe katılanlar üst aramasından geçirilerek alana alındı. Yürüyüşe CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, milletvekilleri, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, gençlik örgütleri üyeleri, baro üyeleri, sendika, dernek ve odaların temsilcileri katıldı. Katılımcılar ellerinde bayrak, afiş ve pankartlarla Tandoğan Meydanı'na yürüdü. 'İş, ekmek, özgürlük', 'Yaşasın 1 Mayıs', 'İstanbul Sözleşmesi yaşatır', 'Hak, adalet, özgürlük' yazılı pankartları taşıyan katılımcılar, 'Birleşe birleşe kazanacağız', 'Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz' sloganları attı. Kortej, Tandoğan Meydanı'na ulaştıktan sonra alanda miting düzenlendi.

“YANKE GO HOME” PANKARTINA POLİS ENGELİ

İzmir'de Gündoğdu meydanı 1 Mayıs mitinginin merkezi oldu. Kentte 1 Mayıs kutlamalarında SOL Parti’nin “Kaderimizi biz belirleriz... Yanke Go Home... Bağımsız, Saraysız-Saltanatsız Bir Ülke Kuracağız” yazılı pankartı polis tarafından alana alınmadı. Müdahale kortejde tepkiye neden oldu.

İşte yurdun bazı illerinden gelen 1 Mayıs haberleri...

EDİRNE

Bazı siyasi parti ve emek örgütleri 1 Mayıs'ta Edirne'de toplandı.

Zonguldaklı Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) üyesi madenciler, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Edirne'de kutladı. Kutlama kapsamında düzenlenen mitingde, "Madenci feneri sönmeyecek" sloganıyla yürüyen işçiler, kortej boyunca vatandaşların alkışlarıyla karşılandı.

BURDUR

Burdur’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, yapılan kortej yürüyüşü sonrası halaylar çekilerek kutlandı.

1 Mayıs Platformu Kutlama Komitesi tarafından düzenlenen etkinliklere sendikalar, siyasi parti ve sivil toplum örgütleri katıldı. Çatalpınar Kavşağı’nda toplanan kalabalık, sloganlar atarak ve şarkılar söyleyerek İsmet İnönü Bulvarı ve Gazi Caddesi üzerinden Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüdü. Polis 1 Mayıs etkinlikleri nedeniyle Gazi Caddesi ve Cumhuriyet Meydanı’na çıkan yolları trafiğe kapatırken, kutlama alanı güvenlik barikatı ile çevrildi. Kalabalık, polisin yoğun güvenlik önlemi altında alana giriş yaptı. 1 Mayıs kutlamaları, yapılan konuşmalar ve çekilen halaylarla sona erdi.

OSMANİYE

Osmaniye’de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Kapalı Semt Pazarı'nda düzenlenen programla kutlandı. Eğitim-İş Sendikası Osmaniye Şube Başkanı Adem Yücel, "AKP yönetimi insanlarımızı açlığa sefalete ve yoksulluğa terk ediyor. Bizler diyoruz ki insanca yaşamak istiyoruz. Hakkımızı almak istiyoruz. Biz alanlardayız" dedi.

MALATYA

Malatya’da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında İsmet Paşa Caddesi Paşaköşkü su deposu önünde toplanan gruplar yürüyüşe geçti.

KIRIKKALE

Kırıkkale'de 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı kapsamında Emek ve Demokrasi Güçleri, Cumhuriyet Meydanı'nda basın açıklaması yaptı. Katılımcılar, emekçilerin hak kayıplarına, ekonomik sorunlara ve eşitsizliklere dikkat çekerek birlik ve dayanışma çağrısında bulundu; 1 Mayıs hayatlarla kutlandı.

HAKKARİ

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 1 Mayıs etkinlikleri kapsamında KESK binası önünde bir araya gelen işçiler ve yurttaşlar, halaylarla başlayan programın ardından basın açıklaması yaptı. Açıklamada, emekçilerin ekonomik, sosyal ve demokratik haklarına ilişkin talepler dile getirildi.

TOKAT

Öz İplik İş Sendikası, Tokat Şık Makas CRS Tekstil fabrikasında düzenlediği etkinlikle 1 Mayıs’ı kutladı. Zorlu bir kriz sürecini geride bırakan fabrikada işçiler, hem bayramı kutladı hem de "Fabrikamız kapanmayacak, işimizin başındayız" mesajı verdi.

TUNCELİ

Tunceli'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mitinginde konuşan DİSK’e bağlı Genel İş Sendikası temsilcisi Zuhal Akgül, "Evde, işte, sokakta şiddetle ve ayrımcılıkla karşı karşıya bırakılıyoruz. Biz kadınlar hem çalışma yaşamında hem de ev içinde görünmeyen emeğin taşıyıcısıyız. Karşılaştığımız tüm ayrımcılık ve eşitsizliklere karşı mücadeleyi birlikte büyüteceğiz. " dedi.

YOZGAT'TA 16 YIL SONRA BİR İLK

Yozgat’ta 2010 yılında sendikaların bir araya gelip kutladığı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, 16 yıl sonra bir kez daha kutlandı. CHP, Kamu-İş ve Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) tarafından Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan kutlamalarda konuşan Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Yozgat il temsilcisi Sedat Tuygun, "İşçi sınıfının uluslararası birlik ve mücadelesinin simgesi 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Türkiye'de bir bayram olarak kutlanmaktan her geçen yıl daha da uzaklaşmaktadır. Bugün emeğin en yüce değer olduğu gerçeğinin unutturulmaya çalışıldığı, sömürünün devlet eliyle kurumsallaştığı, hak arama mücadelesinin şiddetle bastırıldığı bir düzene karşı omuz omuza mücadele vereceğiz." dedi.