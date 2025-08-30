Emekçiye aylıktan kesme cezasına tepki: ‘Senin işin mi milletin özel hayatına karışmak?’

Asıl kadrosu Eskişehir Nüfus Müdürlüğünde olup, geçici olarak Eskişehir İl Kültür Müdürlüğünde görev yapan Büro-İş üyesi bir emekçiye, sosyal medya üzerinden yaptığı bazı yazışmalar nedeniyle aylıktan kesme cezası verildi. Verilen ceza yazısının altında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un imzasının yer aldığı görüldü.

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Büro-İş Genel Başkanı Alay Hamzaçebi; emekçiye 2 kez disiplin cezası verildiğini, itiraz ve mahkeme kararı ile bunu kaldırdıklarını açıklayarak, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy’a seslendi: Hamzaçebi, Ersoy’a “Bolu'daki otelde çıkan yangında 78 kişi yaşamını yitirdi. Bir tane soruşturma açmadın. Senin işin mi milletin özel hayatına karışmak? Yarın sokakta amirini görünce ayağa kalkmayan memura da mı ceza vereceksin?” sözleriyle yüklendi.