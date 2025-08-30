Cumhuriyet Gazetesi Logo
Emekçiye aylıktan kesme cezasına tepki: ‘Senin işin mi milletin özel hayatına karışmak?’

30.08.2025 04:00:00
Taylan Gülkanat
Eskişehir İl Kültür Müdürlüğünde çalışan Büro-İş üyesi bir emekçinin aylıktan kesme cezası almasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a tepki gösteren Büro-İş Genel Başkanı Alay Hamzaçebi, “Senin işin mi milletin özel hayatına karışmak? Yarın sokakta amirini görünce ayağa kalkmayan memura da mı ceza vereceksin?” ifadelerini kullandı

Asıl kadrosu Eskişehir Nüfus Müdürlüğünde olup, geçici olarak Eskişehir İl Kültür Müdürlüğünde görev yapan Büro-İş üyesi bir emekçiye, sosyal medya üzerinden yaptığı bazı yazışmalar nedeniyle aylıktan kesme cezası verildi. Verilen ceza yazısının altında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un imzasının yer aldığı görüldü.

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Büro-İş Genel Başkanı Alay Hamzaçebi; emekçiye 2 kez disiplin cezası verildiğini, itiraz ve mahkeme kararı ile bunu kaldırdıklarını açıklayarak, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy’a seslendi: Hamzaçebi, Ersoy’a “Bolu'daki otelde çıkan yangında 78 kişi yaşamını yitirdi. Bir tane soruşturma açmadın. Senin işin mi milletin özel hayatına karışmak? Yarın sokakta amirini görünce ayağa kalkmayan memura da mı ceza vereceksin?” sözleriyle yüklendi.

