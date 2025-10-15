Emekli albay denizde fenalaşmıştı... Ölüm nedeni belli oldu!

Marmaris ilçesinde bulunan Aksaz Özel Eğitim Merkezi Komutanlığı Kampı önündeki denizde 12 Ekim'de saat 16.30 sıralarında acı bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; emekli Deniz Kurmay Albay İsmail Sinan Şınanı (67), yüzmek için girdiği denizde bir süre sonra çırpınmaya başladı. Durumu fark eden görevliler yardıma koştu.

Şınanı'nın sudan çıkarılırken, olay yerine sağlık ekibi çağırıldı. Gelen ambulansla Marmaris Nedip Cengiz Eker Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İsmail Sinan Şınanı, kurtarılamadı.

Şınanı'nın yapılan otopsisinde kalp krizi sonucu öldüğü belirlendi.