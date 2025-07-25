Ramazan Kadirov Bodrum’da boğulma tehlikesi geçirdi

Olay, öğle saatlerinde Bodrum’un Kaynar mevkiinde 5 yıldızlı bir otelde meydana geldi. İddiaya göre, denize giren Ramazan Kadirov bir anda çırpınmaya başladı.

Durumu fark eden çevredeki görevliler sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, Kadirov’a müdahale etti.

İlk müdahalesi sahilde yapılan Kadirov, daha sonra ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre, hastanede tedavi altına alınan Kadirov’un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bir süre müşahede altında tutulan Kadirov’un, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.