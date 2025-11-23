Emekli Albay Orkun Özeller'den terör örgütü lideri Öcalan'a suç duyurusu

Emekli Albay Orkun Özeller, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’ın 1999 yılından sonra İmralı’dan verdiği iddia edilen talimat ve onayların, PKK’nin gerçekleştirdiği terör eylemleri ile bağlantılı olduğunu belirterek Öcalan hakkında 'Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozma' suçundan suç duyurusunda bulundu.

Özeller’in avukatı Doğukan Kozan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Müvekkilim Orkun Özeller, Abdullah Öcalan hk. 1999 sonrası Öcalan’ın İmralı’dan verdiği talimatları ve onayı ile PKK’nın gerçekleştirdiği terör eylemleri açısından Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozma suçundan suç duyurusunda bulunmuştur" ifadelerini kullandı.

Umut hakkı diyenlere o hakkı unut diyoruz

Çünkü 👇 https://t.co/1lCdXCyJsk — Orkun Özeller (@OrkunOzeller) November 22, 2025

Orkun Özeller’in, Öcalan hakkında suç duyurusunda bulunduğu terör saldırıların bazıları: