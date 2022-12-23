Emekli amiraller hakkında çıkan karar sonrası savcı bir gün bile beklemedi

23 Aralık 2022 Cuma, 04:00

Emekli amiraller hakkında Montrö Boğazlar Sözleşmesi ve “cüppeli amiral” açıklaması nedeniyle açılan ve tüm isimlerin beraatıyla sonuçlanan davanın duruşma savcısı, “usul ve yasaya aykırı hususları içermesi nedeniyle kararın bozulması için temyiz yoluna gidileceğini” belirterek kararın açıklandığı gün süre tutum dilekçesi verdi.

Aralarında eski Deniz Kuvvetleri komutanları Bülent Bostanoğlu, Eşref Oğuz Yiğit ve Murat Bilgel’in de yer aldığı emekli amirallerin, Montrö ve üniformasıyla gittiği tarikat evinde cüppe ve sarıklı fotoğrafları sızan Tuğamiral Mehmet Sarı’ya ilişkin Nisan 2021’deki açıklama nedeniyle açılan dava önceki gün sonuçlandı. Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi, suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle tüm isimler için beraat kararı verdi. Savcı Emre Giray Görmez, davanın sonuçlandığı gün mahkemeye süre tutum dilekçesi verdi.

"YANLIŞ GÖSTERDİ"

Cumhuriyet’e konuşan dava avukatlarından Ömer Faruk Eminağaoğlu, “Öncelikle karar temyize değil istinafa tabi. Yasa yolunu yanlış göstermesi, eski yasaya göre cumhuriyet savcıları için başvuru reddi nedeniyken, yeni yasa döneminde bu durum ret nedeni olmaktan çıktı. Başvuru istinaf merciinde incelenecek. Yargılamada talep ettiği ve reddedilen usulle ilgili bir konu olmadı” ifadelerini kullandı. Eminağaoğlu, savcının esasa ilişkin mütalaada 12 isim için mahkûmiyet istediğini ancak mahkemenin “Suç ve suçlu yok, ifade özgürlüğü var” diyerek beraat verdiğini söyledi.