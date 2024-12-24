Emekli askeri hakim Ahmet Zeki Üçok, İYİ Parti'den istifa etti

2022 yılında İYİ Parti'ye katılan Ahmet Zeki Üçok, partiden istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Emekli askeri hakim Ahmet Zeki Üçok, İYİ Parti'den istifa etti
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.12.2024 - 21:11

Meral Akşener'in başkanlığı döneminde İYİ Parti'ye katılan emekli askeri hakim Ahmet Zeki Üçok sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İYİ Parti’den istifa ettiğini açıkladı.

Üçok'un açıklaması şöyle:

“Yaklaşık iki yıldır üyesi olduğum İyi Parti’den ayrıldım. Bugüne kadar göstermiş oldukları teveccühten dolayı İyi Parti’nin değerli seçmenlerine çok teşekkür eder saygılar sunarım” 


Etiketler: #İyi Parti #istifa #Ahmet Zeki Üçok

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