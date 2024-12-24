Emekli askeri hakim Ahmet Zeki Üçok, İYİ Parti'den istifa etti

Yayınlanma: 24.12.2024 - 21:11

Güncelleme: 24.12.2024 - 21:11

Meral Akşener'in başkanlığı döneminde İYİ Parti'ye katılan emekli askeri hakim Ahmet Zeki Üçok sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İYİ Parti’den istifa ettiğini açıkladı.

Üçok'un açıklaması şöyle:

“Yaklaşık iki yıldır üyesi olduğum İyi Parti’den ayrıldım. Bugüne kadar göstermiş oldukları teveccühten dolayı İyi Parti’nin değerli seçmenlerine çok teşekkür eder saygılar sunarım”