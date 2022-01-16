Emekli astsubay evinde ölü bulundu

16 Ocak 2022 Pazar, 11:26

Kulu ilçesinde bir okulda öğretmenlik yapan kızıyla birlikte yaşayan Cengiz Ergür (68), Ankara'ya giden kızının telefonla aramalarına uzun bir süre cevap vermedi. Kızının aynı apartmanda oturan komşularından yardım istemesi üzerine bu kez de evin ziline uzunca basıldı, ancak kapıyı açan olmadı.

Bunun üzerine 112 Çağrı Merkezi aranarak yardım istendi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, çilingir yardımıyla girdikleri evde Cengiz Ergür'ü lavabonun yanında hareketsiz bir şekilde buldu. Olay yerine çağrılan sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Cengiz Ergür'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

ADLİ TIP KURUMUNA GÖNDERİLDİ



Savcı ve polisin yaptığı incelemelerinin ardından Cengiz Ergür'ün cenazesi otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Yaşamını yitiren Ergür'ün ölüm sebebinin yapılacak otopsiden sonra netlik kazanacağı öğrenildi.