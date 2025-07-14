Emekli astsubay İYİ Parti’ye katıldı: ‘Beyaz Toroslarla gasp, cinayet, soygun olayına karışmadık’

Emekli Jandarma İstihbarat Astsubay Kıdemli Başçavuş Ali Haydar Demirbilek, İYİ Parti’ye üye oldu.

Demirbilek’in rozetini İYİ Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Gürol Yer taktı.

Demirbilek, burada yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda maalesef ülkemizin içinde bulunduğu durum beni çok endişelendiriyor. Cumhuriyetimizin kuruluş değerlerinden uzaklaşmış bir iktidar olduğunu görüyorum. İYİ Parti kuruluş değerlerine sahip çıkan, Cumhuriyete sahip çıkan, Atatürk ilke ve inkılaplarına sahip çıkan bir siyasi parti olduğu için bu partiye katılıyorum. Geçmişte terör örgütü mensuplarını tanık, Türk Silahlı Kuvvetlerini sanık yapan bu iktidar, bugün de bebek katillerini mazlum, devlet için, vatan için canını hiçe sayarak görev yapan kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerini zalim gösterme çabası içindedir. Bunun değerlendirilmesini halkımıza bırakıyorum.

Ben beyaz Toroslarla görev yapmış olan bir devlet memuruyum. Beyaz Toroslarla hiçbir zaman ne ben ne arkadaşlarım herhangi bir gasp, cinayet, soygun olayına karıştık. Bölgenin arazi yapısı gereği bölge halkı ve diğer devlet kurumları Toros marka araçlar kullanmaktaydı."