Emekli astsubaydan belediyenin önünde oturma eylemi

Amasya’da kirada yaşayan emekli astsubay Sıtkı Karadağ, doğup büyüdüğü eski tek katlı ahşap evin 181 metrekarelik arsasına yeni bir bina yaptırmak için sürdürdüğü girişimleri imar uygulamasına takılınca belediye önünde oturma eylemi başlattı.

Emekli astsubaydan belediyenin önünde oturma eylemi
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İHA
Yayınlanma: 17.09.2024 - 18:13

Şamlar Mahallesi’ndeki evinin yerine yeni bina yaptırmak amacıyla sesini duyurmak için geçen hafta salı günü başlattığı bir günlük oturma eylemini bugün de sürdüren 62 yaşındaki Karadağ, “Kirada oturuyorum. Maaşımın yarıya yakını kiraya gidiyor. Müteahhide 4 katlı bina yaptırıp kendi evime başımı sokmak istiyorum” dedi.

Hazırladığı notlarda mahallenin altgeçit gibi sorunlarını da paylaşan Karadağ, eylemi sonuç alana kadar salı günleri sürdüreceğini vurguladı.

Amasya Belediyesi yetkilileri de Şamlar Mahallesi’nde imar çalışmasına başlandığını belirtti.


Etiketler: #astsubay #Emekli #EYLEM

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