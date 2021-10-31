Emekli infaz koruma memuru, beline bağladığı taş ile intihar etti
Kütahya’nın Gediz ilçesinde, emekli bir infaz koruma memuru, beline taş bağlayarak gölette intihar etti. Psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen şahsın, kıyıya mektup bıraktığı ortaya çıktı.
Kütahya’nın Gediz ilçesinde, emekli bir infaz koruma memuru, beline taş bağlayarak gölette intihar etti. Sabah saatlerinde suyun içerisinde bir kişiyi görenler durumu jandarma, AFAD ve sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD ekipleri tarafından sudan çıkartılan kişinin belinde taş bağlı olduğu görüldü.
Yaşamını yitiren kişi yapılan araştırmada emekli infaz koruma memuru Cevdet Ş. olduğu tespit edildi.
MEKTUP BIRAKMIŞ
Çevrede yapılan aramalarda ise Cevdet Ş., tarafından yazıldığı öğrenilen bir mektup bulundu. Cevdet Ş.'nin eşinden boşandığı ve yalnız yaşadığı öğrenilirken, psikolojik tedavi gördüğü belirtildi.
Cevdet Ş.'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Gediz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
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