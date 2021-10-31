Emekli emniyet amiri evinde ölü bulundu
Samsun İlkadım'da emekli emniyet amiri Osman Türkmen evinde ölü bulundu. Türkmen'in şüpheli ölümünün nedeni otopsi sonucu belli olacak.
Olay, İlkadım ilçesi Liman Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yaparken yaklaşık 1,5 yıl önce emekli olan 3 çocuk babası Osman Türkmen (50), evinde çocukları tarafından yerde yüzüstü hareketsiz yatarken bulundu.
Eve giden polis ve sağlık ekipleri Osman Türkmen'in hayatını kaybettiğini tespit etti.
Türkmen'in şüpheli bulunan ölümünün kesin sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.
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