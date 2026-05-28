Emekli ikramiyesi ev almaya yetmiyor: ‘30 yıllık emek bir ev etmiyor’

Kamu çalışanlarının aldığı emekli ikramiyesi ile büyükşehirlerdeki konut fiyatları arasındaki fark büyüdü. Uzun yıllar devlete hizmet eden memurların emekli ikramiyesi artık büyükşehirlerde bir ev almaya yetmiyor.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Cumhuriyet’e yaptığı değerlendirmede; 30 yıl çalışan bir teknikerin yaklaşık 1 milyon 49 bin TL, üniversite mezunu bir memurun 1 milyon 217 bin TL emekli ikramiyesi alabildiğini söyledi. Öğretmen, hemşire ve şube müdürü gibi kamu çalışanlarının ikramiyesinin ise yaklaşık 1 milyon 488 bin TL seviyesinde olduğunu belirtti.

Büyükşehirlerdeki konut fiyatları ise çok daha yüksek seviyelerde. İstanbul’da ortalama bir konutun değeri 7 milyon TL’ye yaklaşırken Ankara’da 4.5 milyon TL, İzmir’de 6 milyon TL, Bursa’da ise 4.4 milyon TL’ye ulaştı. Erdursun, “30 yıl çalışan bir öğretmen ya da memurun aldığı ikramiye İstanbul’da ortalama bir evin yalnızca yüzde 20’sine denk geliyor” dedi. Erdursun, benzer sorunun özel sektörde de yaşandığını vurguladı. Kıdem tazminatı tavanı nedeniyle yüksek maaşlı çalışanların hak kaybına uğradığını belirtti.