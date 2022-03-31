Emekli müftü Gani Aşık'tan Ali Erbaş'a 'teravih' tepkisi: Sağlığı hiçe sayıyor
Covid-19 önlemlerinin gevşetilmesiyle birlikte bu ramazan teravih namazlarının camilerde topluca kılınacağı açıklandı. Duruma tepki gösteren emekli müftü Gani Aşık, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ı duyarsızlıkla ve siyasi davranmakla suçladı.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın ramazan boyunca teravih namazlarının camilerde kılınacağını açıklamasına emekli müftü Gani Aşık tepki gösterdi. Aşık, halk sağlığının hiç sayıldığını söyledi.
Covid-19 salgını nedeniyle camilerde toplu ibadete 16 Mart 2020’de ara verilmiş ancak bir süre sonra önlemler gevşetilmişti. İki yıl aranın ardından camilerde kılınamayan teravih namazları için yeni karar alındı. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, “Bu yıl teravih namazlarını camilerimizde cemaatle birlikte kılacağız. Hastalık belirtileri taşıyan kardeşlerimizin cemaate katılmamaları, hastalıkları geçinceye kadar hiç olmazsa sabretmelerini özellikle istirham ediyorum” açıklaması yapmıştı.
"SAĞLIĞI HİÇE SAYIYOR"
Diyanet’in bu kararının halk sağlığını tehlikeye attığını belirten emekli müftü Gani Aşık, “Cuma dışındaki farz namazların bile evde kılınması mümkün ve caiz iken Diyanet İşleri Başkanlığı’nın sünnet olan teravih namazının camilerde kılınacağı kararını alması, Covid-19 sarmalındaki halkın sağlığını hiçe saymaktır. Hazreti peygamber teravih namazını mescitte sadece 2-3 kere kıldırmış daha sonra müminlere belli bir külfet getireceği kanaatiyle bu uygulamadan vazgeçmiştir. Hazreti Muhammed’in bin 400 yıl önce gösterdiği duyarlılığa Diyanet’in sahip olmaması, günlük siyasetin karanlık dehlizlerine damardan girmiş olmasından kaynaklanıyor” dedi.
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