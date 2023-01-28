Emekli öğretmen evinde ölü bulundu

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yaşayan 61 yaşındaki emekli öğretmen Bestami İnanç evinde ölü bulundu.

İHA
Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 21:37
Emekli öğretmen evinde ölü bulundu
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Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Yeşil Mahalle'de bulunan bir sitenin 5. katında yaşayan emekli öğretmen Bestami İnanç'ın yaşadığı daireden koku geldiğini fark eden apartman sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımı ile kapıyı açarak içeri ekipler, İnanç’ı hareketsiz halde bulurken yapılan kontrollerde öldüğü belirlendi.

Bestami İnanç’ın cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. 


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