Sancaktepe'deki aile dehşetinde yeni gelişme: Ölü bulunan 3 çocuk ve babalarının cenazeleri Adli Tıp'tan alındı

Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 12:33

Güncelleme: 28 Ocak 2023 - 12:35

Fatih Mahallesi Selahaddin Eyyubi Caddesi'nde önceki gün bir sitedeki 13 katlı binanın kazan dairesinde ölü bulunan baba Mahir Mehmet A., Çocukları Berat A.(11), Büşra A.(10), Yusuf Efe A.(4)'nin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Cenazelerin Şanlıurfa Ceylanpınar Yüksektepe Köyü'nde defnedileceği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Sancaktepe’de site içerisindeki kazan dairesinde bir baba ile 3 çocuğunun cansız bedeni bulunmuştu.

Mehmet A.’nın eşiyle bir süredir problem yaşadığı, eşinin evi terk etmesi üzerine çocuklarıyla önce yemek yediği, sonra da binada bulunan kazan dairesinde çocukları ile birlikte intihar ettiği iddia edilmişti.

KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA

Olaya ilişkin Sancaktepe Kaymakamlığı'ndan da yazılı açıklama yapılmıştı.

Açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"İlçemiz Fatih Mahallesi Selahattin Eyyubi Caddesi'nde bulunan bir sitede işçi olarak çalışan, ailevi ve psikolojik sorunlar yaşayan M.A'nın 3 çocuğunu öldürdüğü ve kendisinin de aynı yöntemle intihar ettiği anlaşılmıştır. Konuyla ilgili tahkikat başlatılmıştır. Meydana gelen bu elim olayda hayatını kaybeden masum çocuklarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz."

YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ

Son olarak, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken; İstanbul Anadolu 8. Sulh Hakimliği, soruşturmada gizliğin sağlanması ve soruşturmanın etkin biçimde yapılabilmesi gerekçesiyle her türlü haber, röportaj, eleştiri ve benzeri yayın yapılmasının yasaklanmasına karar verdi.