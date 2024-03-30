Emekli öğretmen karavanda ölü bulundu

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde karavanda yalnız yaşayan emekli resim öğretmeni Musa Çelik (57) ölü bulundu.

DHA
Yayınlanma: 30.03.2024 - 14:08
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Olay, dün saat 16.00 sıralarında Pazarcı Mahallesi Selinus Sahili’nde meydana geldi. Karavanında yalnız yaşayan Musa Çelik'ten haber alamayan arkadaşı sahile geldi.

Çelik'i karavandaki yatağında hareketsiz bulan arkadaşı 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çelik’in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay yerindeki incelemenin ardından Çelik'in cesedi morga götürüldü.

Çelik'in evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.


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